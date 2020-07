Di Stefano: "La partita con la Juventus potrebbe essere l'ultima grande sfida di Ibrahimovic"

Intervenuto ai micfofoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato di Ibrahimovic e delle ultime sulla formazione del Milan. Queste le sue parole: "Quella con la Juventus potrebbe essere l'ultima grande sfida di Ibrahimovic con il Milan. Domani lo svedese dovrebbe giocare titolare, dopo i 26 minuti con la Spal e i 45 minuti di Roma. Oggi nell'allenamento delle 18 sarà provato nella formazione che dovrebbe scendere in campo e che dovrebbe essere la stessa di quella vista con la Lazio. Conferme, in questo senso, per Saelemaekers e per la partenza dalla panchina per Rebic e Leao che dovrebbero entrare nel secondo tempo. Se Calhanoglu non dovesse farcela, spazio per Paquetà."