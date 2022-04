Di Stefano: "Maldini e Massara hanno cenato e parlato con la squadra in ritiro"

MilanNews.it

Intervenuto in collegamento a Sky Sport, Peppe Di Stefano ha raccontato la giornata dei dirigenti del Milan alla vigilia del match delicatissimo in ottica scudetto contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Maldini, Massara e Gazidis oggi erano a Milanello, ed i primi due, inoltre, hanno raggiunto la squadra in ritiro ed hanno cenato insieme. Probabilmente c’è stato un piccolo incontro/dialogo con i ragazzi. Non è una vigilia come tutte le altre per il Milan".