Di Stefano: "Milanello blindato, diktat Ibrahimovic. Non vuole che emergano notizie o immagini"

Oltre a quella di Paulo Fonseca, al Milan è ufficialmente iniziata anche l'era Zlatan Ibrahimovic da dirigente. Lo svedese ha intenzione di essere protagonista anche in questa nuova veste, come confermato dall'incredibile diktat che avrebbe imposto dalle parti di Milanello, diventato una vera e propria fortezza per permettere all'allenatore portoghese di lavorare nella quiete più totale considerata l'animosità dell'ambiente rossonero.

Nella mattinata di Sky Sport, infatti, il giornalista Peppe Di Stefano ha detto: "A Milanello quest’anno tutti i campi, credo sia stata decisione di Ibrahimovic, saranno recintati e chiusi. Addirittura il portone all’ingresso, il cancello automatico, ora è blindato: diktat Ibrahimovic, non vuole che emergano immagini o notizie. Sarà tutto top secret, non si potrà vedere sul campo esterno così come in tutti i campi all’interno del centro sportivo di Milanello".