Di Stefano: "Rebic è un valore aggiunto di questa squadra"

Intervenuto in collegamento da Milanello, l'inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha analizzato il percorso di Ante Rebic con la maglia rossonera: "È un giocatore che divide la stagione in due parti: una lenta e una intensa. L’anno scorso nella prima parte giocò pochi minuti e si parlava già di un ritorno all’Eintracht. Poi decise una partita contro l’Udinese con una doppietta e il Milan scelse, in seguito ad una sua esplosione, di riscattarlo. Quando gioca in attacco è sicuramente meno appariscente di Ibra, ma è uno che segna e che fa comodo. Arrivava da due panchine punitive, ma è uno dei giocatori in più di questa squadra".