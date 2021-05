Di Stefano: "Una vittoria del Milan domani potrebbe aprire un nuovo ciclo"

Intervenuto in diretta su Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sui rossoneri in vista del match di domani contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: "Oggi è stata la conferenza stampa più carica e determinata di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero non è uno che illude o che esalta, è una persona equilibrata. Dà il giusto peso alle parole sia nei momenti negativi che in quelli positivi. Oggi ha caricato l'ambiente: domani è una partita che vale più di tre punti, vale il passato. Il Milan con una vittoria può aprire un nuovo ciclo".