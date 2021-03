Di Stefano: "Verso Milan-Napoli, sono ancora tanti i dubbi per mister Pioli"

Intervenuto a Sky Sport per le ultime da Milanello, Peppe di Stefano ha fatto il punto sui rossoneri in vista del match contro il Napoli: "Nell'emergenze il Milan ha trovato quella compattezza che prima aveva in maniera diversa. Senza i singoli ha trovato il meglio dall'unione, dal sacrificio e dalla squadra. Si svuota, in parte, l'infermieria: Calabria non giocherà, Romagnoli non dovrebbe giocare. Dalot a destra e Theo a sinista, i due centrali invece saranno Kjaer e Tomori. Tonali e Kessie in mediana e Castillejo più di Saelemaekers . In vantaggio Calhanoglu su Diaz e Krunic su Rebic. Davanti Leao. I dubbi se li porta fino a domani mattina Pioli".