Dica 33, tutti i gol di Theo Hernandez al Milan: 30 sono in Serie A ed è record rossonero

Theo Hernandez è il miglior marcatore della storia del Milan con 30 reti in Serie A. Ricapitoliamo di seguito tutte le gioie personali del francese dal suo arrivo, nell'estate del 2019. Complessivamente i centri sono 33, comprendendo anche una marcatura in Coppa Italia, una in Europa League e una in Supercoppa Italiana:

Stagione 2019/20

1. Serie A, Genoa - Milan 1-2 (sinistro)

2. Serie A, Roma - Milan 2-1 (destro)

3. Serie A, Parma - Milan 0-1 (sinistro)

4. Serie A, Bologna - Milan 2-3 (destro)

5. Coppa Italia, Milan - SPAL 3-0 (sinistro)

6. Serie A, Milan - Udinese 3-2 (sinistro)

7. Serie A, Napoli - Milan 2-2 (sinistro)

Stagione 2020/21

8. Serie A, Milan - Spezia 3-0 (sinistro)

9. Serie A, Milan - Parma 2-2 (testa)

10. Serie A, Milan - Parma 2-2 (sinistro)

11. Serie A, Milan - Lazio 3-2 (testa)

12. Europa League, Milan - Stella Rossa 2-2 (rigore)

13. Serie A, Milan - Benevento 2-0 (sinistro)

14. Serie A, Torino - Milan 0-7 (sinistro)

15. Serie A, Torino - Milan 0-7 (sinistro)

Stagione 2021/22

16. Serie A, Milan - Venezia 2-0 (sinistro)

17. Serie A, Empoli - Milan 1-4 (sinistro)

18. Serie A, Venezia - Milan 0-3 (sinistro)

19. Serie A, Venezia - Milan 0-3 (rigore)

20. Serie A, Milan - Atalanta 2-0 (sinistro)

Stagione 2022/23

21. Serie A, Milan - Udinese 4-2 (rigore)

22. Serie A, Milan - Spezia 2-1 (sinistro)

23. Serie A, Fiorentina - Milan 2-1 (sinistro)

24. Serie A, Milan - Lazio 2-0 (sinistro)

Stagione 2023/24

25. Serie A, Milan - Torino 4-1 (sinistro)

26. Serie A, Milan - Fiorentina 1-0 (rigore)

27. Serie A, Milan - Roma 3-1 (sinistro)

28. Serie A, Milan - Napoli 1-0 (sinistro)

29. Serie A, Verona - Milan 1-3 (sinistro)

Stagione 2024/25

30. Serie A, Milan - Venezia 4-0 (sinistro)

31. Serie A, Milan - Lecce 3-0 (sinistro)

32. Supercoppa Italiana, Inter - Milan 2-3 (punizione)

33. Serie A, Como - Milan 1-2 (sinistro)