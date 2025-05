Dida a MTV: "Giocare una finale è fantastico. Lavoriamo per quello: vincere qualcosa"

Dida ai microfoni di Milan TV a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna:

Sulle sensazioni che prova questa sera

"Una cosa fantastica. Ho visto la concentrazione dei ragazzi, confesso che volevo entrare con loro perché giocare una finale è una cosa fantastica. Lavoriamo per quello: vincere qualcosa. Sono qua a fare il tifo, credo che possiamo vincere".

Sulla vittoria della Coppa Italia del 2003

"Sono ricordi fantastici, ricordo come Serginho distrusse la partita segnando due gol. Fu un anno favoloso per il Milan, per me, per tutta la squadra. Eravamo uniti. Fu un periodo importante".