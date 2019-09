Dida: "Derby? E' la partita più importante per i giocatori, ma è difficile concentrarsi"

Nelson Dida, indimenticato campione del ciclo ancelottiano, ha parlato attraverso i canali ufficiali del Milan e lo ha fatto toccando vari temi, tra cui il derby: “E’ veramente la partita più importante per noi calciatori, perché significa giocare un derby qua, la partita più importante che c’è a Milano e sappiamo le difficoltà che ci sono nel concentrarsi per una partita come questa, perché tutti i tifosi e tutta la gente parlano quando si avvicina questa partita. Però noi come calciatori dobbiamo avere in testa di fare il massimo per vincere, ed è sempre stato così personalmente: ogni volta che giocavo per il Milan, scendevo in campo per fare il bene del club e uscire vittorioso da queste partite.”