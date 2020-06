Diego Lopez: "Balotelli mi ha deluso. Mi sono speso per lui, doveva fare di più"

"Balotelli mi hai deluso. Volevo di più". Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, ha parlato a Il Corriere della Sera di tanti temi tra cui Balotelli che Cellino chiede di licenziare per giusta causa. "Siamo quello che facciamo, non quello che scriviamo o diciamo. La squadra ha preso una strada. Mario un'altra. Pensavo che giocando nella sua città potesse dare tanto. Doveva fare di più, molto di più. Mi sono speso molto per lui, è normale che sia deluso".