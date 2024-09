Dietrofront del Governo sul Decreto Crescita? Forza Italia propone di reintrodurlo fino al 2027

Clamoroso colpo di scena al Governo: potrebbe tornare in voga il Decreto Crescita, la detassazione al 50% delle imposte previste per i lavoratori disposti a trasferire la loro residenza sul suolo italiano, con quindi diretto coinvolgimento per le società calcistiche e più in generale sportive del nostro paese, che hanno da più parti e a più riprese chiesto la reintroduzione.

Lo riferisce Calcio & Finanza, ricordando come la norma (introdotta a inizio 2020 e rimasta in vigore fino al termine dell'anno solare 2023) sia stata rimossa nel momento dell'insediamento del Governo Meloni. Il beneficio è dunque rimasto intatto solo per quei tesserati che già ne potevano godere quando il Decreto era ancora valido. Ed ecco che ora spunta una proposta per reintrodurlo, prorogandolo fino al 2027 per tutti. Nasce tutto da Forza Italia, partito che fa parte della stessa maggioranza che aveva deciso di toglierlo e in cui sono presenti come senatori Adriano Galliani, ad del Monza, e Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, ha spiegato: "La proposta di modifica punta a prorogare una misura già esistente che riguarda l’agevolazione per incentivare tutti i lavoratori che stabiliscono la residenza nel nostro Paese come anche gli sportivi".