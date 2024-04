Difesa in bambola, basta Tomori? Ordine: "No, ci sarebbe bisogno anche di Leao"

Siamo nel giorno dell'antivigilia del quarto di finale di ritorno di Europa League tra Milan e Roma. I rossoneri si presenteranno all'Olimpico per cercare di ribaltare lo 0-1 dell'andata di giovedì scorso, in uno stadio che sarà gremito e a tinte giallorosse. Quasi un'ultima spiaggia per il Diavolo e per Pioli che si gioca tutte le sue chance di vincere un trofeo nella competizione europea. Per avvicinarsi alla sfida, questa mattina sul Corriere dello Sport, il giornalista Franco Ordine ha commentato quello che si aspetta dalla partita.

Con la difesa in grande difficoltà, basterà il ritorno da titolare di Tomori? La risposta di Franco Ordine: "Naturalmente no. Ci sarebbe bisogno di molto altro, anche di una serata di Leao che non può certo accontentarsi di aver suonato la carica a Reggio Emilia per sentirsi in pace con il suo talento e con le aspettative del Milan. E magari di non lasciarsi distrarre da un probabile magheggio tattico di DDR. Pioli firmerebbe davanti a un notaio anche se sotto sotto, qualora dovesse lasciare Milanello, vorrebbe farlo con un passo d’addio diverso".