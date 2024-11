Difesa Milan, Fonseca sceglie Tomori e aspetta Gabbia

vedi letture

La difesa del Milan - o meglio - la fase difensiva rossonera stenta a decollare in questa stagione. Uno dei principali problemi che andavano migliorati dal passaggio da Pioli a Fonseca, non ha ancora visto giorni migliori. Sicuramente ci vuole tempo e pazienza, allo stesso tempo però non si sono visti passi in avanti rispetto al rendimento scadente che si era avuto l'anno passato con il vecchio tecnico. Per questo l'allenatore portoghese è al lavoro per trovare il giusto equilibrio ma anche la coppia a cui affidarsi.

Contro la Juventus, questo sabato alle 18 a San Siro, l'assenza di Vlahovic convincerà Fonseca a tener fuori Pavlovic che avrebbe potuto contrastarlo con la sua aggressività e a prediligere al suo posto Fikayo Tomori più idoneo a limitare un attaccante veloce come Timothy Weah. Accanto al centrale inglese l'allenatore si riserva ancora un po' di tempo e un paio di allenamenti per decidere: se Matteo Gabbia starà bene e si dimostrerà pronto, fin da oggi, non è escluso che possa ritrovare immediatamente la titolarità. In caso contrario è pronto Malick Thiaw che, nelle gare pre sosta, si è dimostrato affidabile. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.