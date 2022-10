Dinamo Zagabria-Milan, esauriti i biglietti per le tribune West Down e West Up

MilanNews.it

Si informano i tifosi - si legge sul sito ufficiale della Dinamo Zagabria - che i biglietti per la partita del 5° turno di UEFA Champions League tra Dinamo e Milan allo stadio Maksimir di sabato fino alle 19:00 sono esauriti per le tribune West Down e West Up. I biglietti per lo stand North Down e North Up sono ancora in vendita. Il club informerà i tifosi in tempo reale sulla vendita dei biglietti rimanenti sui canali ufficiali e sui social network del club.