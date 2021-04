Diritti tv, Corriere dello Sport: "La Serie A all'estero vale altri 150 milioni"

Altri 150 milioni da aggiungere al monte ricavi per la vendita dei diritti tv. Come scrive il Corriere dello Sport, i club hanno deciso all'unanimità di accettare i 139 milioni offerti da Infront, che poi rivenderà il segnale tra Europa, Africa, Asia, Centro e Sudamerica, più altri 10-15 da una serie di operatori delle stesse aree per la Coppa Italia. Andrà aggiunto il ricavato per le ultime zone ancora non coperte, vale a dire Nord Africa e Medio Oriente: in corso trattative private. Le previsioni non sono così confortanti, visto che l'incasso dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni.