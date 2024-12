Disponibile in pre-order la maglia del 125° anniversario: sarà svelata giovedì

vedi letture

L'attesa per la maglia celebrativa del 125° anniversario del Club è quasi finita.

Il design, realizzato in collaborazione con PUMA e scelto direttamente dai tifosi, rende omaggio alla storia e alla passione rossonera. La maglia sarà svelata ufficialmente giovedì 5 dicembre, in vista del 125° anniversario del Club che ricorrerà il 16 dicembre, e sarà indossata dai giocatori in occasione del match Milan-Genoa.

Intanto, è già possibile acquistarla in pre-order in esclusiva sul nostro Store online ufficiale e avere un'anteprima esclusiva della maglia presso La Bottega del Diavolo, in via Dante 12 a Milano.