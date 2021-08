Domani Real Madrid-Milan, Maignan verso una maglia da titolare

Amichevoli e duro lavoro a Milanello, è questa l'estate dei rossoneri fino ad oggi. Non fanno eccezione i nuovi arrivi come Mike Maignan, che da quando ha messo piede nel centro sportivo di Carnago si è messo totalmente a disposizione di mister Pioli, Dida e Gigi Ragno. Il portiere francese ha ben impressionato, sia per le sue abilità sul campo e sia per la sua voglia di voler entrare in sintonia con il resto della squadra il prima possibile: parola di Fikayo Tomori, che qualche giorno fa ha raccontato ai microfoni di Milan TV di come Magic Mike nell'intervallo di Valencia-Milan abbia dato indicazioni ai compagni in italiano.

E infatti Maignan domani pomeriggio contro il Real Madrid partirà titolare proprio come contro il Valencia. Davanti a lui solita difesa a 4 composta da Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.