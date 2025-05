Donadoni: "Chi sarà decisivo in finale? Nel Milan dico Pulisic e Reijnders, nel Bologna Orsolini e Ndoye se recupera"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Milan e Bologna Roberto Donadoni ha parlato così della finale di Coppa Italia di mercoledì a Roma: "Non c’è una favorita. Il Milan ha più tradizione ed è abituato a giocare le finali, cosa che al Bologna non accade da tempo. La voglia di alzare quella Coppa nello spogliatoio rossoblù però sarà tanta. Chi può essere decisivo nella finale? Nel Milan dico Pulisic e Reijnders. Nel Bologna sarebbe importante il pieno recupero di Ndoye che è cresciuto molto. E poi c’è Orsolini, che ho allenato proprio a Bologna: sta facendo una stagione super e si è reso appetibile per la Nazionale.

Chi avrà più pressione? Il Bologna può conquistare la qualificazione alle prossime coppe europee attraverso il campionato, il Milan solo grazie alla vittoria della Coppa Italia. E per i rossoneri stare un anno fuori dall’Europa sarebbe un peccato enorme. In caso di vittoria della Coppa Italia come giudicherei la stagione del Milan? Faccio un discorso che va oltre l’esito della finale. Questa è stata un’annata che ha portato con sé problemi e difetti. Penso che i dirigenti se ne siano resi conto e faranno tesoro di ciò che è successo. In futuro gestiranno diversamente certe situazioni".