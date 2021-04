Donadoni: "Ibra fondamentale. Il prossimo sarà l'anno dell'affermazione di Tonali"

Zlatan Ibrahimovic continua a stupire tutti, anche a quarant'anni. L'ex rossonero Roberto Donadoni ne ha parlato così in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Zlatan è un campione di personalità. Quest’anno non è sempre stato disponibile, ma quando ha giocato è stato quasi sempre incisivo. Fa bene la società a ritenerlo indispensabile. Intorno a lui si dovrà costruire e far crescere, anno dopo anno, un gruppo altrettanto competitivo. Già quest’anno ho trovato piacevoli conferme in Calabria, Kessie e anche Tomori. Tutti e tre si sono dimostrati all’altezza, di spessore anche a livello caratteriale".

Qualcuno, però, ha inevitabilmente fallito le aspettative di inizio stagione: "Nessuno poteva aspettarsi il Milan secondo a questo punto della stagione - ha spiegato Donadoni -. Vanno riconosciuti i meriti a tutti, squadra, allenatore e società. Poi è normale che in ogni stagione, anche nelle migliori degli anni ruggenti, ci sia qualcuno che non rende per quanto ci si aspettava. Ma non penso a Tonali: questi mesi gli sono servite per capire come si vive in un club di tale importanza, l’anno prossimo sarà quello della sua affermazione"