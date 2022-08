Donadoni su Leao: "Ha un grande potenziale ma pecca di concretezza"

MilanNews.it

L'ex calciatore del Milan e allenatore del Bologna Roberto Donadoni è stato oggi intervistato sulla Gazzetta dello Sport in vista della gara di questa sera tra rossoneri e rossoblu. Nel corso della chiaccherata si è parlato anche di Rafael Leao. Queste le parole di Donadoni: "Leao ha un grande potenziale e a me pare pecchi di concretezza, non è così determinato come dovrebbe e potrebbe. Per un allenatore, però, è uno dei giocatori a cui una squadra non dovrebbe mai rinunciare".