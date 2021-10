Donati su Atalanta-Milan: "Sfida tra due squadre da Scudetto"

Massimo Donati, ex di Atalanta e Milan, ha parlato del big match di domani nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport: "Una bella partita, tra due squadre organizzate, che stanno bene. Nonostante la sconfitta dei rossoneri in Champions League, restano in salute e in fiducia. Come la Dea, che la sua partita europea l’ha vinta. Non vedo una favorita: tutte e due stanno facendo molto bene da parecchio tempo. E ora viaggiano sulle ali dell’entusiasmo. Sia la Dea che i rossoneri hanno un’identità precisa. È logico poi che le partite vengano decise dai singoli: bisognerà vedere quali giocatori riusciranno ad essere più determinanti. Si affrontano due squadre che giocano bene e sarà interessante capire quali saranno le mosse degli allenatori per vincere la gara. Se possono sognare lo Scudetto? Quando le cose vanno nel verso giusto per un periodo così lungo, è lecito provarci".