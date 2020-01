Donnarumma, che numeri: è il portiere con più clean sheet in stagione

Tra le colonne portanti di un Milan traballante, sicuramente, non si può non citare Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero, infatti, sta tenendo a galla e contemporaneamente trascinando alla risalita la squadra rossonera. A confermare tutto ciò, in questo senso, arrivano i dati che celebrano Donnarumma come il portiere con più clean sheet in stagione, ben 8. In questa speciale classifica, Donnarumma ha superato portieri come Musso e Handanovic, entrambi a 7, e Strakosha, momentaneamente fermo a 6.