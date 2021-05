Donnarumma e il suo mentore: "Abbiati è stato fondamentale nel mio percorso"

Intervenuto in live su Twitch sul canale di "Justees", Gigio Donnarumma ha raccontato del suo mentore ad inizio carriera: "Ho avuto Abbiati nel mio primo periodo al Milan, è stato importantissimo. Mi ha aiutato a crescere, mi ha fatto sentire importante e tranquillo quando ho avuto l’opportunità di giocare in Serie A. È stato fondamentale nel mio percorso. Essere un mentore in futuro? Non ci ho ancora pensato, ho solo 22 anni ma sicuramente in futuro aiuterò anche io i giovani (ride, ndr)”.