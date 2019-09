Gianluigi Donnarumma, intervistato da Sky Sport 24, ha risposto alle critiche a lui rivolte sul primo gol incassato dal Milan a Torino: "E' giusto che si aspettano tanto da me, è giusto ci siano le critiche quando ci devono essere. Ho le spalle larghe per continuare a lavorare come ho sempre fatto, non è una partita che fa cambiare la mia stagione".