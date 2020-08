In costante crescita, stagione dopo stagione, Gianluigi Donnarumma è una colonna portante della squadra rossonera. La sua presenza è importantissima per il Milan e, in questo senso, i tanti minuti giocati lo confermano. Su 3382 minuti totali della stagione, Donnarumma ne ha giocati la bellezza di 3202 saltando per infortunio e per turnover solamente due partite nell'intera stagione rossonera.