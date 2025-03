Donnarumma: "Sono innamorato di Tonali: sarà uno dei più forti per tanti anni"

vedi letture

Gigio Donnarumma ha parlato a Sky Sport dopo il ko per 2-1 contro la Germania in Nations League. Queste le parole del portiere della Nazionale e del PSG, ex rossonero sul ritorno a San Siro: "Questa sera tanti applausi per lei da San Siro...

"Fanno piacere... E quello che volevo sentire, sono molto contento, San Siro è un posto importante per me. Sono cresciuto qui, in questo stadio e Milano per me sarà sempre una seconda casa quindi gli applausi mi hanno toccato".

Tonali può considerarsi uno dei migliori centrocampisti del mondo?

"Per me sì. Sandrino è un grande amico, non posso far altro che dire che sarà sicuramente uno dei centrocampisti più forti per tanti anni. Ha qualità, forza… E' troppo forte, sono innamorato di lui e ci darà una grossa mano in futuro".