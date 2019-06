Donnarumma vs Iago Falque: la miglior parata della stagione

Dopo una serie di sfide, con voti sui social da parte dei tifosi rossoneri, l'intervento prodigioso di Donnarumma su Iago Falque in Milan-Torino è stato premiato come miglior parata della stagione.

Season Awards: Best Save 🧤

You’ve chosen Gigio’s save on Iago Falque as the best save this season



Season Awards: miglior parata 🧤

La parata di @gigiodonna1 su Iago Falque è stata votata come la migliore della stagione@emirates pic.twitter.com/0elTb3KVUs