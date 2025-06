Dopo l'Inter il PSG demolisce anche l'Atletico Madrid: 4-0 nell'esordio al Mondiale

Nella seconda partita di giornata del Mondiale per Club, iniziato nella scorsa notte italiana negli Stati Uniti, i Campioni d'Europa del Paris Saint Germain hanno ripreso il discorso dove l'avevano lasciato. L'ultima gara dei parigini era stato lo storico 5-0 in finale di Champions League contro l'Inter: oggi, nel Rose Bowl di Pasadena in California, la squadra di Luis Enrique ha spazzato via anche l'Atletico Madrid per 4-0 nella prima gara del girone. Decisive le reti di Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee (su rigore).

Un inizio scoppiettante che proietta con ancor più forza il PSG tra le grandi favorite della competizione, con Vitinha premiato MVP della sfida. Di seguito il programma della giornata di oggi, con altre due gare stanotte:

ore 18, Bayern-Auckland 10-0

ore 21, PSG-Atletico Madrid 4-0

ore 00.00, Porto-Palmeiras

ore 04.00, Botafogo-Seattle Sounders