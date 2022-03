Dopo le polemiche, il Pallone d'Oro cambia faccia: ecco tutte le modifiche

Fonte: tuttomercatoweb.com

Le polemiche per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 a Lionel Messi hanno lasciato il segno. Così, la redazione di France Football, che cura l'organizzazione della premiazione, ha deciso di apportare qualche modifica al regolamento.

Innanzitutto, nella prossima edizione si terrà conto non dell'anno solare 2022, ma dell'intera stagione 2021/22, che si concluderà con l'Europeo femminile in programma dal 6 al 31 luglio. Questo vuol dire che la Coppa del Mondo potrebbe essere determinante al massimo nell'assegnazione del trofeo del 2023.

Diminuiscono i votanti - A votare saranno i rappresentanti dei 100 Paesi (prima erano 170) con il più alto ranking FIFA per gli uomini e 50 per le donne. Un drastico taglio che, a detta degli organizzatori, non è antidemocratico ma "rafforzerà il livello di competenza e limiterà i (rari) voti fantasiosi. Ne guadagnerà la legittimità del premio".

I criteri di voto - "Poiché il regolamento non ha subito modifiche dall'origine del premio e i criteri di assegnazione hanno dato spesso vita ad accesi dibattiti, abbiamo ritenuto opportuno aggiornarli per una maggiore coerenza e chiarezza, oltre ad evitare qualsiasi ambiguità. Il Pallone d'Oro è un premio individuale e per questo il primo criterio si basa sulle prestazioni e sulla personalità dei candidati. Poiché il calcio è uno sport collettivo, il criterio numero 2 si concentrerà sulle prestazioni di squadra e sui record accumulati durante la stagione. Infine, il criterio numero 3 riguarderà la classe del giocatore e il suo senso del fair play. I più attenti avranno notato la scomparsa del criterio carriera del giocatore. Un modo per considerare la corsa al Pallone d'Oro come una competizione aperta".