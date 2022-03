Dortmund, entro fine mese si decide il futuro di Haaland: Real Madrid e Manchester City in pole

MilanNews.it

Come riportato dal The Athletic, entro la fine del mese si conoscerà il futuro calcistico di Erling Haaland. Il possente attaccante del Borussia Dortmund ha il contratto in scadenza con il club tedesco a giugno 2024, e dunque questa estate potrebbe essere adatta alla società per monetizzare. In pole ci sono Manchester City e Real Madrid, ma occhio anche a Bayern Monaco e Barcellona. La valutazione del giocatore è di oltre 100 milioni di euro. Spesa importante per un giocatore classe 2000 che in carriera ha già segnato 161 gol (in 202 partite giocate) fra squadre di club e nazionale norvegese.