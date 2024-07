Dove giocano i 26 delle semifinaliste di Euro 2024? Diversi... a Milano

Dove giocano i 26 delle semifinaliste di Euro 2024? Questa la domanda alla quale abbiamo risposto in vista del penultimo atto per le quattro Nazionali rimaste in corsa in Germania.

Olanda.

C'è un po' d'Italia nell'Olanda che ieri sera ha rimontato la Turchia di Vincenzo Montella. Il ct Koeman ha infatti convocato i due nerazzurri Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, rispettivamente centrale e laterale destro, così come il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders. Davanti, tra le tante stelle, brilla anche quella del giovane talento Joshua Zirkzee, destinato con ogni probabilità al Manchester United dopo una stagione da urlo al Bologna e nonostante il pressing del Milan.

Inghilterra.

Non c'è alcuna rappresentanza italiana nell'Inghilterra di Southgate che ieri ha eliminato ai rigori la Svizzera di Sommer. Quasi tutti i Three Lions, con l'eccezione di due top player quali Jude Bellingham (Real Madrid) e Harry Kane (Bayern Monaco), giocano del resto in Premier League.

Spagna.

La Spagna che è riuscita a eliminare i padroni di casa della Germania ha due ex calciatori di Serie A, uno dei quali potrebbe presto tornarci. Parliamo ovviamente di Fabian Ruiz, stella del Paris Saint-Germain con un lungo passato al Napoli, e di Alvaro Morata, ex Juventus che oggi è nel mirino del Milan. Toccherà anche a loro sfidare la Francia in semifinale sognando di arrivare al termine di questa competizione.

Francia.

Nella Francia di Deschamps brilla la stella di tanti calciatori di Serie A, a partire dal portiere del Milan Mike Maignan, per poi proseguire col suo compagno di squadra Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Restando a Milan, sponda nerazzurra, c'è l'interista Marcus Thuram, senza dimenticare quell'Adrien Rabiot attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus e neanche l'ormai ex Milan Olivier Giroud.