Dove vedere Milan-Club Brugge in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Tra pochi minuti torna la Champions League, torna in campo il Milan. La formazione di Paulo Fonseca ospiterà infatti a San Siro il Club Brugge per la terza giornata della competizione continentale per club più gloriosa ed ambita. Dopo le prime due sconfitte, il Diavolo ha l'obbligo di cambiare marcia, motivo per il quale il portoghese è pronto ad affidarsi al suo undici migliore, che rivedrà titolari sia Theo Hernandez che Rafael Leao.

DOVE VEDERE MILAN-CLUB BRUGGE

Data: martedì 22 ottobre 2024

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it