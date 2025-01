Dove vedere Milan-Girona in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Torna la Champions League. Questa sera alle ore 21 il Milan riprende le fila con la sua campagna europea: in occasione della settima giornata della League Phase i rossoneri ospiteranno a San Siro il Girona. Una gara da vincere per il Diavolo che punta alla qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Tra una settimana ci sarà l'ultima partita contro la Dinamo Zagabria in Croaza. La partita potrà essere in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it