Dove vedere Milan-Newcastle in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Martedì sera il Milan farà il suo esordio in Champions League: ad attendere i rossoneri ci sarà il Newcastle di Sandro Tonali. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) e in streaming su Infinity+, Sky Go e NOW. La redazione di MilanNews.it offrirà la solita diretta testuale.