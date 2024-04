Dove vedere Roma-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Ora o mai più. Questo è il mantra di questi giorni dalle parti di Milanello. Questasera, alle ore 21 presso lo stadio Olimpico di Roma, il Milan scenderà in campo per cercare di strappare il pass per le semifinali di Europa League. Di fronte si troverà una Roma forte del vantaggio di una rete accumulato a San Siro nella gara di andata. Per la rimonta serve un'impresa in un'atmosfera bollente: la competizione europea è l'ultima chance di trofeo per il Diavolo quest'anno e potrebbe essere l'ultima spiaggia anche per Stefano Pioli in vista del suo futuro sulla panchina del Milan. Per questo, specie dopo il primo atto in cui è stato sorpreso da De Rossi, il tecnico rossonero studia la miglior squadra possibile.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it