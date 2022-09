Dove verrebbe costruito il nuovo stadio? Scaroni: "Impegnati su San Siro ma guardiamo anche altrove"

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è intervenuto nel corso della conferenza stampa organizzata presso lo studio Barabino in Foro Buonaparte soffermandosi anche sull'area in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio: "Siamo impegnati su San Siro, pensate a quanti soldi abbiamo speso finora, oltre ovviamente a quanto lavoro abbiamo fatto. Se siamo qui è perchè crediamo al progetto San Siro. Ovviamente guardiamo anche altrove perchè dobbiamo avere delle alternative e poi perchè magari troviamo aree con delle caratteristiche che San Siro non ha. Non abbiamo quindi piani B, ma solo diversi piani A".