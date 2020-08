Drozdov: "Miranchuk in Italia sarebbe positivo per il calcio russo"

Yuri Drozdov, leggenda della Lokomotiv Mosca, intervistato da Rogozavr, ha detto la sua sul possibile trasferimento di Aleksej Miranchuk all'Atalanta o al Milan: "Per il nostro calcio sarebbe positivo se giocasse in un buona squadra europea. Il Milan è un top club, l'Atalanta ha un progetto ambizioso. Per tanto tempo non abbiamo avuto giocatori che interessavano ai team europei. Solo Golovin è andato al Monaco".