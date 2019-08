Duarte e Paquetá, almeno due brasiliani in rosa mancavano dalla stagione 2016-2017

Leo Duarte e Lucas Paquetá, dopo il Flamengo i due amici si ritrovano ancora in rossonero, questa volta con la maglia del Milan. Era dalla stagione 2016-2017 che almeno due giocatori brasiliani non facevano parte della rosa del Milan. In quella stagione furono ben tre i giocatori brasiliani presenti in rosa, Gabriel, Rodrigo Ely e Luiz Adriano. Prosegue dunque la storia dei brasiliani con la maglia rossonera.