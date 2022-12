DUBAI REPORT - Ultimo allenamento negli Emirati Arabi

Al Dubai Police Club Stadium, che ha ospitato il Milan per tutta la tournée, è andata in archivio l'ultima giornata di lavoro della squadra. In programma un doppio allenamento, sempre sotto l'attenta osservazione anche di Maldini e Massara.

REPORT

Alla mattina, dopo l'attivazione muscolare in palestra, esercitazione atletica attraverso gli ostacoli bassi ed esercitazione tecnica con scambi e tiri nelle porticine. Poi punizioni dal limite: di tre gruppi di giocatori, solo uno di volta in volta calciava determinando in caso di gol un breve scatto per gli altri e in caso di non gol un breve scatto per loro stessi.

Al pomeriggio, invece, prima di iniziare Mister Pioli ha radunato tutto il gruppo, staff compreso, per ringraziarli del lavoro svolto e dare la carica verso la seconda parte di stagione, poi spazio a riscaldamento, possesso palla, un'esercitazione tattica e la partitella finale.

MARTEDÌ 20DICEMBRE

Domani i rossoneri torneranno in Italia, già prima di Natale si alleneranno a Milanello: l'amichevole di Eindhoven (30 dicembre) e in particolare la ripresa del campionato (4 gennaio) si avvicinano.