Dubbi per Conceiçao, Abraham o Gimenez? Intanto l'inglese continua a macinare gol importanti

vedi letture

El Bebote Gimenez è stato il grande colpo di mercato in attacco della dirigenza rossonera. Joao Felix a parte, il Milan ha voluto fortemente il messicano, e l'investimento di più di 30 milioni di euro ne è la riprova più lampante. L'ex Feyenoord scalpita per una maglia da titolare sabato sera contro l'Empoli, ma il rendimento di Abraham nelle ultime partite può mettere in difficoltà Conceicao.

Tammy-gol

L'ex numero nove della Roma è reduce da una bella doppietta proprio contro la sua ex squadra. In generale, Abraham è protagonista di una buona stagione dal punto di vista realizzativo. Otto gol e quattro assist in tutte le competizioni. Per lui obiettivo doppia cifra, forse già a partire dalle prossime gare visto che basteranno altri due gol per raggiungere quota 10.