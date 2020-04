Due italiani su tre contrari alla ripresa del campionato. Per il 77% deve decidere il governo

Il calcio ci manca, ma due italiani su tre sono contrari alla ripresa del campionato. Lo rivela un sondaggio condotto da IZI in collaborazione con Comin & Partners. Nello specifico, il 64% degli intervistati si è dichiarato contrario al riavvio dei campionati. La percentuale scende, ma resta comunque maggioritaria, tra coloro che si dichiarano "molto" o "abbastanza" tifosi (quasi il 60% del campione): in questo caso il 51% degli interpellati non ritiene giusto far ripartire il campionato. La motivazione principale è che non sarebbe sicuro dal punto di vista sanitario.

La decisione spetta al Governo. In questo caso, percentuali decisamente superiori: il 77% dei cittadini intervistati ritiene che il compito di prendere una decisione sul campionato spetti al governo, mentre il 15% affiderebbe il compito alla FIGC e solo l'8% ritiene che tocchi al CONI.

Il calcio ci manca. Il 70% degli intervistati, infine, afferma di aver sentito "molto" o "abbastanza" la mancanza del pallone dall'inizio del lockdown.