Duello Ibra-Lukaku, Saelemaekers: "Le emozioni avevano preso il sopravvento"

Intervistato ai microfoni di DH Les Sports+, Alexis Saelemaekers ha parlato del duello Zlatan-Lukaku nel derby di Coppa Italia: "Ho cercato di non schierarmi perché conosco bene entrambi i giocatori. Le emozioni avevano preso il sopravvento quel giorno. Sono in una posizione pessima per giudicarli.. Avevo cercato di calmare Romelu, ma era troppo incazzato, non ha aiutato. Non c'è odio o aggressività tra i due. Ma questi sono i due galli nel pollaio di Milano (sorride).”