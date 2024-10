Duplantis: "Ora sono in modalità off season dove non mi alleno e mi rilasso, vengo a Milano, vado a vedere le partite e sto bene"

Armand 'Mondo' Duplantis, stella dello sport mondiale grazie alla sua incredibile serie di record assoluti nel salto con l'asta, è un noto tifoso milanista. MilanTV ha approfittato della recente visita a Casa Milan e San Siro dell'atleta svedese per intervistarlo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Qual è il tuo prossimo obiettivo?

"Sto cercando di vivere il momento, rendermi conto di cosa abbia appena fatto, essere grato per la stagione che ho avuto e degli anni passati, vincendo le Olimpiadi, battere record mondiali e tutto ciò che sono riuscito a fare. Continuerò a spingere per ottenere sempre di più, so che tipo di atleta sono, ora sono in modalità off season dove non mi alleno e mi rilasso, vengo a Milano, vado a vedere le partite e sto bene. Ma l’anno prossimo ho in campionati mondiali da vincere. Voglio provare a vincere ancora tutto, saltare ancora più in alto e continuare a dare il massimo. Sempre lo stesso”.