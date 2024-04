Dybala: "Perdere una finale è la cosa più brutta. Il calcio, però, ti dà sempre una rivincita"

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Tutti hanno negli occhi il tuo video triste dopo il Siviglia...

"Perdere una finale è una delle cose più brutte, quasi la più brutta che può succedere nel calcio. Io ne ho perse tante e ne ho vinte altre, ma ci tenevo tanto a vincere col Siviglia. Il percorso era stato bellissimo, ci eravamo arrivati in maniera grandiosa. Quel gruppo sarebbe rimasto nella storia della Roma. Ho perso anche una finale di Champions e avevo le stesse sensazioni... Poi il calcio ti dà sempre una rivincita".