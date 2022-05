Dybala smentisce i rumors. CorSport: "Nessun accordo già fatto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il futuro di Dybala è ancora tutto da decidere. Lo ha chiarito con una nota il suo procuratore che, nella giornata di ieri, ha fatto sapere: "Si smentisce alcun accordo con alcuna squadra al momento. Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento». Spente quindi le luci su Inter e Borussia Dortmund, con quest'ultimo che è stato l'unico Club ad aver messo sul piatto un'offerta concreta da 4,5 milioni di ingaggio e un ruolo centrale vista la partenza di Haaland. Paulo, però, ad oggi pensa solo al finale di stagione con la Juventus, e ai saluti che ne conseguiranno. Come riporta il Corriere dello Sport, vuole chiudere al meglio la stagione, lasciandosi per un attimo alle spalle "l'andamento triste e lento dell'ultimo periodo".