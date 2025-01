DZG-MIL (1-0): errore clamoroso di Gabbia, Baturina ne approfitta e segna...

Incredibile a Zagabria! La Dinamo passa in vantaggio su un errore clamoroso di Matteo Gabbia. Al 19° minuto in un giro palla innocuo rossonero, il centrale rossonero incespica sul pallone da ultimo uomo e spalanca un'autostrada per il talento Baturina che tutto solo davanti a Maignan dopo una corsa di venti metri, non può sbagliare. Gara in salita ora per il Diavolo.

Le formazioni ufficiali della sfida:

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Nevistic; Torrente, Theophile-Catherine, Mmaee; Pierre-Gabriel, Baturina, Ademi, Misic, Pjaca; Stojkovic, Kulenovic. A disp.: Zagorac, Filipovic, Hoxha, Cordoba, Mbuku, Ristovski, Rog, Mikic, Cutuk, Pavic, Spikic, Jakirovic. All. Fabio Cannavaro

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Bennacer, Okafor, Chukwueze, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceicao