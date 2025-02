È finito il calciomercato! Ma non le trattative: tutte le news giorno dopo giorno

Alla mezzanotte di oggi si è ufficialmente concluso il calciomercato invernale 2025. Ora stop alle ufficialità. Non alle trattative che, ovviamente, resteranno aperte. MilanNews.it vi terrà, come sempre, aggiornati tutti i giorni sulle notizie che riguardano il calciomercato del Milan. Una su tutte: Samuele Ricci. Non é stato possibile anticipare il colpo a gennaio, ma per giugno il club rossonero vuole portarselo a casa e proverà ad anticipare la concorrenza in questi mesi che precedono l'estate; la trattativa è decisamente ben avviata.