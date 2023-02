È il giorno del derby! Inter e Milan al terzo scontro stagionale: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È il giorno di Inter-Milan! Il derby di Milano, valido per la 21esima giornata di Serie A, si disputerà questa sera a San Siro alle ore 20:45. L'Inter, seconda in classifica con 40 punti, arriva in un ottimos tato di forma, mentre il Milan è in piena crisi con sei gare senza vittoria in tutte le competizioni.

Arbitrerà il match il signor Davide Massa della sezione di Imperia, assistito dai guardalinee Bindoni-Imperiale e il quarto uomo Simone Sozza. In sala VAR presenti Paolo Silvio Mazzoleni e come assistente Michael Fabbri.

Inter-Milan sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live testuale su MilanNews.it.