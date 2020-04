Emergenza Coronavirus. Gallera: "Dati in miglioramento. Lombardi stanno imbavagliando il Covid-19

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha commentato i dati di oggi. Questo quanto riportato da Corriere.it: "I numeri legati all’emergenza Covid-19 nella nostra Regione segnano un costante miglioramento da diversi giorni: le azioni che abbiamo messo in campo e il senso di responsabilità dei lombardi stanno imbavagliando la diffusione del virus. Su oltre 14.000 tamponi effettuati solo 786 (il 5,4%) hanno rivelato un esito positivo... Rimane la ferita legata ai decessi, la cui crescita sta però progressivamente rallentando. Le nostre azioni non si fermeranno fino a che il numero dei nostri concittadini malati di Covid-19 che perdono la vita non sarà totalmente azzerato".