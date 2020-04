Emergenza Coronavirus, i dati del Regno Unito: 813 decessi e circa 5.000 nuovi casi in 24h

Tornano ad aumentare i numeri circa l'emergenza Coronavirus nel Regno Unito. Secondo i dati resi noti dal ministro della Sanità, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 813 decessi, un centinaio in più rispetto a ieri, portando il totale a 20.319. Per quanto riguarda i contagi, in questo momento la curva è piatta e conta circa 5.000 nuovi casi al giorno. In aumento il numero di tamponi, ma ancora lontani dai 100.00 al giorno promessi dal governo.